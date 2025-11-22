Хандбалният Спартак изгуби от шампиона

Снимка: ФБ

Хандбалистите на Спартак допуснаха трета загуба в държавното първенство за мъже.

Подопечните на Владимир Няголов отстъпиха пред шампиона Локомотив Горна Оряховица с 22:33 (6:17) в мач от осмия кръг в залата във „Владиславово“.

Играхме слабо в защита, и имахме неконцентрирани стрелби в атака, обобщи поражението треньорът на домакините Няголов.

