Хандбалният Спартак изгуби от шампиона
Снимка: ФБ
Хандбалистите на Спартак допуснаха трета загуба в държавното първенство за мъже.
Подопечните на Владимир Няголов отстъпиха пред шампиона Локомотив Горна Оряховица с 22:33 (6:17) в мач от осмия кръг в залата във „Владиславово“.
Играхме слабо в защита, и имахме неконцентрирани стрелби в атака, обобщи поражението треньорът на домакините Няголов.
