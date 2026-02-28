Хандбалният Спартак победи след късна драма

Снимка: Пиксабей

Хандбалистите на Спартак спечелиха осмата си победа в мач от 15 кръг на държавното първенство за мъже след уникална драма в Българене.

Варненци надделяха срещу Левски с 27:26 (10:15), след като Мартин Тодоров вкара победния гол 3 секунди преди края.

Направихме обрат през второто полувреме, след като се стегнахме в защита. Но иначе бяхме неконцентрирани в атака и направихме много пропуски, заяви треньорът на спартаклии Владимир Няголов.

Спартак е на четвърто място с 18 точки, с 4 точки повече от петия Добруджа, който е с един мач по-малко.

Според Няголов неговите подопечни трябва да вземат една или две победи в оставащите четири срещи от редовния сезон, за да участват в полуфиналните плейофи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!