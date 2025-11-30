Хандбалният Спартак приключи годината с победа

Снимка Пиксабей

Хандбалистите на Спартак приключиха 2025 година с пета победа в държавното първенство за мъже.

Подопечните на Владимир Няголов надделяха срещу Фрегата с 24:23 (11:10) в среща от деветия кръг в Бургас. Така варненци ще зимуват на пето място с 11 точки, само с една по-малко от третия и четвъртия.

"Доволен съм, че момчетата проявиха характер, и въпреки че през по-голямата част от двубоя изоставахме в резултата, накрая успяхме да поведем с 3 гола и да спечелим. Петото място го оценявам като добро класиране, предвид проблемите, които имахме преди старта на сезона. Заради тях трябваше от мач на мач да навлизаме в игрови ритъм и да се подобряваме, но мисля, че напролет може да се представим още по-добре", заяви Владо Няголов.

