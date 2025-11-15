Хандбалният Спартак с четвърта поредна победа

Снимка Пиксабей

Хандбалистите на Спартак взеха четвърта поредна победа в държавното първенство за мъже.

Състезателите на Владимир Няголов надделяха срещу Чардафон с 33:23 (17:12) в среща от седмия кръг в Габрово.

Доволен съм от играта ни. Водихме през цялото време, справихме се в защита и нападение, и заслужено спечелихме. Другата събота обаче ни предстои сериозен тест срешу шампиона Локомотив Горна Оряховица във Варна, заяви Няголов.

