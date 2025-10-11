Хандбалният Спартак с първа точка

Хандбалистите на Спартак спечелиха първата си точка в държавното първенство за мъже.

Варненци завършиха 21:21 (8:11, 13:10) с Осъм в среща от третия кръг в Ловеч.

"Изиграхме добро второ полувреме, но допуснахме много технически грешки, които трябва да отстраняваме занапред. Доволен съм, че бяхме сплотени и колективът ни помогна за силните изяви след почивката", заяви треньорът на спартаклии Владимир Няголов.

