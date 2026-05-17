Хандбалният Спартак спечели бронзовите медали

Снимки: ХК Спартак Варна

Хандбалистите на Спартак завършиха трети в държавното първенство за мъже. Състезателите на Владимир Няголов победиха бургаския Фрегата с 29:27 (10:14) в залата на кв. „Владиславово“ и спечелиха серията в малкия финал с 2:0.

Най-резултатен от победителите в срещата беше Здравко Славов с 11 гола.

След успеха спартаклии получиха бронзовите си медали от шефа на федерацията Росен Добрев под бурните аплодисменти на препълнените трибуни.

„През първото полувреме изоставахме в резултата заради неконцентрираните стрелби, но след почивката стегнахме защитата и стигнахме до пълния обрат“, заяви за „Петел“ Няголов.

Наставникът, който е ставал шампион няколко пъти с варненски клуб като действащ хандбалист, изведе Спартак до отличие в първия си сезон като треньор на мъже.

Съставът на бронзовите медалисти:

Вратари: Стефан Димитров, Денислав Динев

Разпределители: Здравко Славов, Даниел Божанов

Леви гардове: Георги Стоянов, Велизар Филипов

Десен гард: Живко Димов

Десни крила: Мартин Тодоров, Максим Радев

Леви крила: Ивелин Йорданов, Евгени Пантелеев, Кристиян Мънчев

Пивоти: Даниел Ангелов, Кристиян Костадинов, Християн Господинов

