Хандбалният Спартак взе първа победа

Снимка ХК Спартак

Хандбалистите на Спартак взеха първата си победа в държавното първенство за мъже.

Възпитаниците на Владимир Няголов надделяха срещу НСА с 29:28 (12:10, 17:18) в среща от четвъртия кръг в залата на Първа езикова гимназия във Варна.

Домакините контролираха двубоя през цялото време, като силни изяви от тях имаха вратарят Стефан Димитров, Живко Димов и Мартин Тодоров.

Шест минути края Спартак водеше с 6 гола, но в последната минута допусна грешки и получи три попадения, заради които заслуженият му иначе успех стана минимален.

Като цяло пролича, че варненци още не са напипали игровия ритъм и не са в оптимална форма, след като не се знаеше до последно дали ще участват в шампионата.

Не съм доволен, тъй като не бяхме концентрирани. Допуснахме много технически грешки и направихме много пропуски от шестия метър, заяви за "Петел" Владимир Няголов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!