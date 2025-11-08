Хандбалният Спартак взе трета победа във Варна

Снимка: ХК Спартак

Хандбалистите на Спартак Варна взеха трета поредна победа в държавното първенство за мъже.

Възпитаниците на Владимир Няголов надделяха над Левски от град Левски с 35:30 (18:15) в мач от шестия кръг, който се игра в залата на варненския квартал "Владиславово".

Въпреки победата, треньорът на варненци изрази недоволство от играта им.

"Допуснахме много грешки в защита, както и в нападение. Необяснимо за мен, че допуснахме много голове, а в атака направихме и много пропуски. Затова съм доволен единствено от победата", заяви за Петел Владимир Няголов.

