Снимка Пиксабей

Хандбалният Спартак взе втора победа в държавното първенство за мъже.

Състезателите на Владимир Няголов надделяха срещу Пирин с 36:32 (14:13) в среща от петия кръг в Гоце Делчев.

"Доволен съм от представянето ни през второто полувреме, когато заиграхме много добре в защита и това се отрази на резултата. За първи път вкарахме и толкова много голове през този сезон", заяви за "Петел" Владимир Няголов.

Треньорът отличи Даниел Божанов, който бе и най-резултатен от победителите с 9 гола.

