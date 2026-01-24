Хандбалният Спартак започна годината със загуба

Снимка Пиксабей

Хандбалистите на Спартак изгубиха от Шумен с 25:29 (13:14) първия си мач за тази година от държавното първенство за мъже в залата на „Владиславово“.

Пред „Петел“ треньорът на домакините разкри причината за поражението.

Допуснахме технически грешки, най-вече при пасовете, и получихме лесни голове. Ще продължим обаче да играем мач за мач, и още следващата събота се надявам да се представим далеч по-добре срещу Добруджа в същата зала, заяви Владимир Няголов.

