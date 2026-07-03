Хънтър Байдън: Номинирам Тръмп за Нобеловата награда за мир, все пак прекрати войната с Иран 38 пъти

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Хънтър Байдън – синът на бившия американски президент Джо Байдън – реши да си направи шега с настоящия обитател на Белия дом Доналд Тръмп, казвайки, че ще го номинира за Нобеловата награда за мир.

По думите му 80-годишният републиканец „е прекратил войната с Иран поне 38 пъти“.

В публикация в социалните мрежи Хънтър Байдън допълва още, че „никой президент в историята не е съумявал да прекрати една и съща война толкова много пъти“, предаде Новини.бг..

Редактор "Екип на Петел",

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