Хаос на границата на Северна Македония с Гърция

Булфото, илюстративна

Километрови колони от превозни средства се създадоха тази сутрин на граничния пункт „Богородица“ с Гърция, където всичките седем ленти са запълнени с автомобили, чакащи да излязат от страната.

Според шофьори, които са в колоните, чакането продължава с часове. Един от тях разказва пред „Скопие1“, че чака на граничния пункт от четири часа, докато други шофьори също свидетелстват за дълги закъснения и бавно движение. От друга страна, се чака по-малко, според данни от тази сутрин, съобщи Автомобилната асоциация на Северна Македония, цитирана от БГНЕС.

„Интензивността на трафика по пътните маршрути извън градските райони се е увеличила. На граничните пунктове Богородица и Дойран се регистрира повишена честота на превозните средства, времето за чакане за излизане от страната е около 30 минути, докато на граничния пункт Табановце времето за чакане за влизане в страната е около 20 минути. На останалите гранични пунктове от македонска страна няма по-дълги закъснения“, увери асоциацията.

Разликата между информацията от терен и официалния доклад най-вероятно се дължи на факта, че ситуацията на граничния пункт се е променила значително след публикуването на сутрешния бюлетин на асоциацията. Поради уикенда и летния туристически сезон днес се очаква повишена честота на превозните средства в посока Гърция, като шофьорите се съветват да очакват евентуални по-дълги закъснения на граничните пунктове.

Редактор "Екип на Петел",

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