Харалан Александров: Чуждите инвеститори започнаха вече да бягат от България, начело с „Райнметал“

Кадър БТВ

Един подпис и два различни сигнала от властта. Само ден след като премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в „Коалицията на желаещите“, външният министър Велислава Петрова подписа в Киев обща декларация на държавите от Югоизточна Европа.

В нея се подкрепят санкциите срещу Русия, военната и политическата подкрепа за Украйна, а „Коалицията на желаещите“ е определена като важен механизъм, в чиято работа страните са готови да засилят участието си.

От МВнР твърдят, че документът не е правно обвързващ и не поема нови ангажименти.

Кой тогава определя външната политика на България и говори ли правителството с един глас?

По тези още теми ще говорим с моите гости - Кънчо Стойчев, Харалан Александров, Христо Панчугов.

„Подобно поведение е обслужвало една единствена цел – да се говори на българската публика. Тук говорим за хора, които правят трайно впечатление и определят политическата действителност на държавата. В този смисъл е хубаво да кажат в каква стратегическа посока взимат решенията си. България от самото начало е изразила желание да се включи в Коалицията на желаещите без това да е било обвързващо. Тя не носи правна стойност, но определя политическа посока. Големият въпрос е, че очевидно има разминаване. Ако няма разминаване, значи има странен политически театър“, коментира Христо Панчугов.

Според него когато Радев е бил президент и нищо не е зависело от него, рушенето на политически консенсуси е минавало незабелязано, но в ролята му на министър-председател подобен тип разнопосочни послания се отразяват негативно на имиджа на България.

„Когато говорим за обществен консенсус трябва да сме предпазливи. По войната в Украйна няма консенсус в обществото. Подкрепящите Радев очакваха той да държи страната далеч от конфликта, което обслужва Русия. Той не пропуска повод, както стана в Париж, да се врече на вярност. Проблемът е, че не знаем и кого да се взима сериозно. За мен Радев има последната дума. Трябва да избере дали ще следва този курс, за което ще последва оттегляне на инвеститорите. Те започнаха вече да бягат големите инвеститори, начело с „Райнметал“. Всичко това ще му бъде простено от избирателите му, стига да държи България встрани конфликт. Видяхме и ясна подкрепа за руската олигархия, които така са втъкани в българската икономика, че санкции срещу тях ще навредят. Но не е нормално в Париж премиера да казва едно, а в Киев външният министър да казва друго“, допълни Харалан Александров.

„Истината по въпроса за войната в Украйна е, че две трети от българското население имат ясна позиция против тази война. Който е прочел внимателно Киевската декларация ще разбере. В нея се настоява за пълна и безусловна капитулация на Русия. По-голяма глупост не съм чел. Все едно да се иска пълна капитулация на Украйна. Когато не се изпращат български войници на Източния фронт през Втората световна война, това проруска политика ли е? Не, това е пробългарска политика. Радев заема пробългарска политика. Що се отнася за външния министър – това е гаф. Силен е онзи лидер, който като има грешка я отстранява. Това е сериозен гаф и това разноговорене не може да продължава. Спекулациите, че това било политическо, а онова било юридическо – това са глупости. България трябва да си определи позицията. Радев е избран от огромно мнозинство от българите. Те очакват от него такава позиция, каквато той изразява“, посочи социологът Кънчо Стойчев.

Редактор "Екип на Петел",

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