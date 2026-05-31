Харалан Александров: Обществото сключи договор с Радев, никой не се интересува от министрите

Всеки политически избор, особено на такова голямо мнозинство, каквото има "Прогресивна България", е недокрай изчистен психологически обществен договор. Всички надежди, очаквания и страхове са възложени на една политическа сила, по-точно на един човек - Румен Радев.

Това заяви в ефира на Радио ФОКУС социалният антрополог Харалан Александров по повод навършените 40 дни от управлението на кабинета "Радев".

"Забелязвам, че хората продължават да не знаят имената на голяма част от министрите, както и на депутатите, с изключение на няколко по-изявени лица, познати от преди. Липсата на интерес към състава на правителството е смайваща", каза Александров и илюстрира това чрез пример с наета фирма:

"Това е все едно да заложиш на една фирма, която да ти оправи покрива на дома - имаш доверие на собственика, на предприемача, познаваш го и вярваш, че той ще се справи със задачата и въобще не те интересува кои са наетите работници, които реално ще свършат работата - тоест имаме ситуация, в която доверието преминава през една фигура", обясни той, цитиран и от Блиц.

Антропологът отбеляза, че тази ситуация носи повече рискове, отколкото възможности.

"Ако нещо по покрива не е наред - някоя керемида хлопа, падне или потече - всички ще се разсърдят на предприемача, а не на майсторите или на хората, които е наел, за да свършат работата", каза още той.

Харалан Александров открои и трите "основни клаузи в обществения договор".

"Първата е икономическа - да се овладеят цените, да се осигури забогатяване и благоденствие, поне да не продължава растежът на инфлацията с тези темпове на обедняване. Това е преживяването в момента, което имат хората, че икономически нещата не са добре.

Разбира се, сега, понеже идват топли месеци, няма плащане на сметки, ще има известно развеселяване - ходене на море в Гърция и всички тези обичайни летни практики. Вероятно тази тревожност ще се изостри есента – до тогава правителството има време и би могло да свърши много полезни неща, особено ако успее да приеме бюджет", каза още той и посочи, че държавата много "присърце се е захванала с тази задача".

"Няма някакви бурни успехи в борбата с инфлацията, но пък има доста добра заявка, че ще продължи усилията в тази посока", посочи Александров и отчете втората важна задача пред кабинета "Радев":

"Втората клауза от този обществен договор е геополитическа. Тя е вероятно най-важната, защото най-големият страх е войната. Това, което се очаква от големи групи хора, е много ясно да бъде заявено, че България ще бъде минимално ангажирана в този конфликт в рамките на договорните ангажименти. Има много сигнали в тази посока, че нещо подобно се прави", каза още той.

Според антрополога третата клауза от този негласен обществен договор е борбата с корупцията и завладяната държава.

