Харалан Александров: Опозицията има ясен план за ново управление

Експерт изпъкна с порязаващ коментар за ГЕРБ след оставката на правителството.

Правителството беше бламирано накрая и се оттегли с достойнство. Държавата е в добро състояние и хазната е пълна, европроектите вървят. В полето на революционната политика сме. Ако ПП-ДБ се окаже в ситуация да търси съюзници, Румен Радев е в естествена позиция за това. Това каза социалният антрополог Харалан Александров в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов".

Според него пътят за собствен политически проект на президента е постлан, но той няма да се впусне в битката без приемственост и служебен кабинет.

"ГЕРБ видимо не беше щастлива от предложения бюджет, а поддържането на крехкото правителство е налагало компромиси, свързани с увеличаване на социалната тежест. Състоя се задачата удържане на плоския данък и влизане в еврозоната", допълни той.

Александров изрази надежда, че опозицията има ясен план за ново управление. "В момента се налага версията на една проевропейска либерална и цивилизована теза, че трябва да бъде сменен целия модел на държавата. Това автоматично избутва социалния проблем на заден план. Има класова борба и за различните групи в обществото имат различни интереси, включително бюджета. За други - не толкова. Групата, която излъчи протеста, е съставена от хора от висока средна класа, доходите им не зависят от това дали ще има бюджет. Младите пък са в защитената среда на семейството и това ги прави много подходящи в акция по сваляне на правителството", обобщи антропологът.

По думите му протестът е бил много усмихнат, ведър и жизнерадостен. "Хората изпълниха с лекота поставената задача. Има еволюция към цивилизован европейски политически протест. За позицията на правителството важи същото. Падането на правителството беше ясно поставена цел от ПП-ДБ, чийто лидери присъстваха много активно. Очевидно това не е окончателна победа, а стъпка към следващи такива, идеята е влезем в режим на перманентна революция до пълно декомпозиране на порочния модел Пеевски - Борисов. Децата от новото поколение правят силна лидерска заявка, хубаво е да има диалог с тях. Много добре би било да се помисли за гражданска изява, която да продължи делото. Младите още не мислят критично и нямат опит, но не можем да ги виним", заяви Александров.

