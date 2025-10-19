реклама

Харалан Александров: Пеевски е най-демонизираният политик в България

19.10.2025 / 16:07 2

Кадър Нова Тв 

Експерт изрази прелюбопитно мнение поведението на Бойко Борисов през последните дни.

"Активизирането на Борисов имаше за цел да покаже, че той е ключовата фигура в това управление, което е така по силата на демократичните правила и принципи". Това коментира пред БНР социалният антрополог и анализатор Харалан Александров:

"Най-голямата партия носи най-голяма отговорност. Сега, както виждаме, останалите партии заявиха ентусиазирано своята готовност да подкрепят правителството и нещата се нормализираха много бързо. Ако е имало тревога, че ще протече сериозно сътресение или че Борисов ще тръгне да обръща лодката или да я клати силно, тя е неоснователна, тъй като неговите приоритети са много ясни. Той винаги го е казвал. Мисля, че го каза и тогава по неговия си начин - стабилността, спокойствието и държавният интерес, след това партийният и едва на трето място неговите лични обиди и удовлетвореност от начина, по който се случват нещата.

"Пеевски е най-демонизираният и най-дехуманизираният политик в България", каза в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" анализаторът.

"Това, разбира се, е проблем, защото поставя ограничения в потенциално разширяване на влиянието и спечелване на периферия, но да не забравяме, че това беше така и с Ахмед Доган. На практика поемайки ДПС по един доста драматичен начин, не без борба, той някак пое пасивите, наред с активите, тъй че тази омраза, която имаше към Доган, по един естествен начин се прехвърли към Пеевски", добави Александров, пише факти.бг.

 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 42 минути)
Рейтинг: 192821 | Одобрение: -1984
Най-демонизиран няма.всички са сатани.
0
0
Off Road (преди 1 час)
Рейтинг: 46275 | Одобрение: 10725
Оооо, не ставай смешен - Беевски поел пасивите от Доган. По-нелепо нещо не бях чувал, е, с изключение на някои изказвания на Соломончо, пък и Гогото, ама те са си клинични.

