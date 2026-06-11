Харалан Александров: Радев ще се опитва да държи България максимално далеч от войната в Украйна

Кадър Нова нюз

За този един месец, откакто е на власт, кабинетът прояви доста голяма активност, който е и нормално, предвид големите очаквания и надежди, с които дойде. Правителството на Радев е в такъв период, в който е принудено да се бори и съревновава с редица кризи. Това коментира в интервю за Нова нюз социалният антрополог Харалан Александров.

Той обясни, че правителството има три основни проблема за решаване, първият от които е въдворяването на реда и закоността в страната, визирайки трагедията при Челопешко шосе и случаят с „Баба Алино“.

На второ място той постави борбата с инфлацията в страната и опитът да бъдат овладени високите цени в магазините.

„Битката с инфлацията няма да е лесна, защото насреща си нямаш поредните джигити на пътя, а пазара. Това е една доста неравна битка и не съм сигурен какво ще произтече като краен резултат. Ако всичко е само размяна на добри намерения и гръмки заявки, тогава ще има много тежки последици и за потребителите, и за производителите, така че по този въпрос трябва да се работи много интелигентно“, коментира Александров.

Във външнополитически план социалният антрополог заяви, че основната цел на Румен Радев е да държи България максимално далеч от войната в Украйна.

„Това е едно от нещата, които той обеща и се очаква да изпълни, макар че, ако трябва да бъдем честни, България печелеше много добре от тази война“, отбеляза експертът.

По думите му позицията на Радев, че войната няма да бъде спечелена на бойното поле, а на масата за преговори, вече започва да си проправя път и сред някои от политическите елити в Европа, пише novini.bg.

„Накрая може да се окаже, че се е позиционирал правилно Румен Радев. Има и вариант обаче, при който войната да ескалира, защото Украйна продължава да се отбранява доста смело. Тогава България ще трябва да вземе категорична позиция и тежко и горко му на този, който е начело на държавата“, каза Харалан Александров.

В заключение на интервюто Александров предупреди, че ако Румен Радев не подкрепи кандидатура на Илияна Йотова за президент, това ще бъде възприето като крайно нелоялно от обществото и може да му струва висока политическа цена, тъй като „българите не харесват предателите“.

Редактор "Екип на Петел",

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