Харалан Александров: В някои семейства протестите срещу Пеевски са вече традиция

Има голяма група млади протестиращи, които са привлечени от ТикТок чрез т.нар. „рейдж бейт” и изведнъж за две седмици са придобили позиция срещу властта, това коментира по БНТ социалният антрополог Харалан Александров. Той допълни, че тази група е много интересна за изследване, но не е единствената.

Друга група са млади хора, които са израснали в семейства, за които протестите конкретно срещу Пеевски са семейна традиция. „Има такива семейни игри - кой ще нарисува най-хубавото прасе например”, обясни Александров, който вижда началото на този процес още през 2013-а.

„Това вече не е софийска поп култура, такива хора има и в другите градове. Това значи, че се е оформила една средна класа, която е обединена около тази кауза”, допълни социалният антрополог.

Той подчерта, че не би било изненада протестът да се радикализира в следващите дни и да видим атаки срещу парламента, като заедно с това призова да не се стига до крайности.

