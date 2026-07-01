Хари Кейн след обрата: Какъв луд мач

Капитанът на Англия Хари Кейн бе много щастлив, след като двата му гола донесоха обрат с 2:1 срещу Демократична Република Конго на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол.

"Какъв луд мач. След първата почивка за хидратация си помислих, че повишихме нивото, изглеждахме добре. Вратарят им направи няколко невероятни спасявания през първото полувреме. Ставаше дума само за удряне на камък, продължаване на удряне на камък, но нашите моменти трябваше да дойдат", добави той.

„Говорихме за хората, които имат героични моменти. Може да е всеки в отбора. Независимо дали съм аз, спасяване от Джордан Пикфорд, някой от защитниците, който и да е. Имаме героични моменти, но за мен това беше денят“, завърши Кейн.

Редактор "Екип на Петел",

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