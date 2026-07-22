Харизанов: Ако бях народен представител, щях да гласувам „за“ самолетите на "Безмер"

Кадър бТВ

Политическите анализатори Христо Панчугов, Георги Харизанов и Първан Симеонов коментираха решението за разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“, позицията на президента Румен Радев и отношенията между България, Иран и САЩ.

В интервю за "Лице в лице" Христо Панчугов постави акцент върху необходимостта от изработването на нова стратегия за българската национална сигурност. По думите му е крайно време да започне работа по такъв документ, тъй като действащата стратегия е изтекла през 2018 г.

Според него в новата стратегия трябва ясно да бъдат посочени заплахите и рисковете пред България и начините, по които държавата възнамерява да ги управлява.

Панчугов сравни поведението на Румен Радев с това на „международен наблюдател“, при това „не много добър такъв“. По думите му премиерът говори за многополюсен свят, но не дава достатъчно ясен отговор къде стои България и каква е ролята ѝ в активното управление на рисковете за националната сигурност, пише novini.bg.

Георги Харизанов на свой ред коментира гласуването в парламента на решението, свързано с американските самолети и цистерни, които ще бъдат базирани в „Безмер“.

„Ако бях народен представител, щях да гласувам „за“. Като че ли изпадна от разговора голямата цел защо ще са тук тези цистерни и каква операция обслужват“, заяви анализаторът.

Той припомни, че целта на операцията е да бъде отслабен иранският режим, да не се допусне Иран да се сдобие с ядрено оръжие и да се прекъсне мрежата от терористични проксита, които Техеран финансира.

„През 2012 г. едно от тези терористични проксита извърши атентат на летище „Сарафово“, припомни Харизанов, като добави, че при атентата са загинали израелски туристи и български гражданин.

Харизанов коментира и дипломатическата нота от Иран, като посочи, че изпращането на подобен документ е част от работата на посланика. Той отправи критики и към присъствието на български народни представители на събитие в чест на иранския върховен лидер Али Хаменей.

На въпрос какво е накрало ГЕРБ, ПП и ДБ да не гласуват решението за американските самолети, Първан Симеонов отговори по следния начин: "Политическа игра. Поставиха Радев в изкуствена засада. То е очевидно. Премислено е предния ден как Радев да излезе най-виновен за всичко. Нормално. Това е политиката. Радев ще трябва да свиква с това, че в момента е на власт, а те са в опозиция и могат да правят каквото си поискат. Ето какво се случи в цялата тази ситуация: предни управленски състави допускат тези самолети с очевидна лъжа и абсолютно инкогнито. В един момент Радев ги мести на военно летище, което е нормално. Изведнъж му казват, че ще ни вкара във война, защото Иран ни заплашва. Иран ни заплаши и предния път. Той не ни и заплашва. Една нормална страна прави такива неща в подобна ситуация. По всички логики Радев трябваше да отбелязва много голям плюс от това, което направи, но заради комуникационна недостатъчност в момента това излиза като минус при него, защото едва ли не той става отговорен за тези самолети, които бяха докарани от предходните управляващи. Те сега отиват, където им е мястото".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!