Харизанов: Държавата никога не е добър стопанин

Кадър БТВ

Ние сме напът да въведем термина "постоянно изпълняващ функциите". Така се получи, че се толерира този процес - и това не важи само за главния прокурор. Това заяви пред БТВ политическият анализатор Георги Харизанов.

Напълно неясно беше защо предишния председател на ДАНС трябваше да отиде преждевременно на друга позиция, попита Стояна Георгиева, предаде Новини.бг.

Така е структурирана тази индустрия за събиране, транспортиране и доставяне на вода за бита - обсебена е от държавата. Дали не е добре да се остави някой частник да се занимава с това, попита Харизанов.

Според него когато държавата е обсебила този процес, на хората абсолютно справедливия протест е насочен срещу държавата.

По думите му решението може би се крие в частни собственици и концесиониране на услугата:

"Фактите, числата нееднократно показват, че когато има частен стопанин, има по-добро отношение към ресурса."

