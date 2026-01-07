Харизанов опита да се закачи с темата „Цънцарова“, Ризова го посече

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Не властта подаде оставка заради протестите, а кабинетът. Това е много важно да се отбележи, защото властта все още си управлява. Оставка подаде кабинетът на Росен Желязков. И ако същата тази власт обаче се опита да открадне и предстоящите избори, както направи с предходните, това, което гледаха преди Нова година по площадите, ще е като весел пред новогодишен концерт, защото на хората наистина им е стигнало до гуша от наглост.

Това коментира пред бТВ журналистът Петко Георгиев.

Една от последните фази на протестите на хората беше за честни избори и наистина нека има честни избори, те са важни, нека има законодателство и нека хората наистина да отидат да гласуват. Защото при тази избирателна активност, не мисля, че ще има чак такава голяма промяна, коментира Георги Харизанов.

Само с участие в избори не става. Мисля, че това българските граждани го разбраха. Всяка власт трябва да се държи постоянно под плътен контрол, коментира Георгиев.

Георги Харизанов с участието си поздрави българските граждани като им честити Новата година и отделно акцентира, че поздравява уволнената от бТВ Мария Цънцарова. Тук обаче водещата на „Лице в лице“ Цветанка Ризова го контрира, като го посъветва, ако наистина иска да поздрави бившата водеща, да й се обади лично по телефона, тъй като в такива моменти подобни жестове са от значение.

