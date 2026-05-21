Хартията за бургери и дюнери остава в миналото след нов регламент на ЕС

Снимка Пиксабей

От 12 август влизат в сила нови ограничения за използването на хартия за бургери и дюнери, съобщи Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“ в ефира на „Пресечна точка“ по NOVA. Мярката е част от нов европейски регламент, който цели намаляване на еднократните отпадъци с 15% до 2040 година.



По думите на Николов досегашните опаковки ще бъдат заменени с хартия, която не съдържа пластмаса. Той обаче предупреди, че това ще доведе до по-малко удобство за потребителите.



„Хартията за бургери и дюнери ще бъде заменена с такава, която не съдържа пластмаса в себе си, но пък трябва да знаем, че после ще оставаме с по-мазни ръце“, обясни експертът, пише moreto.net.



Според него основният проблем е прекомерната употреба на пластмаса и последствията от нея върху околната среда и човешкото здраве. Николов подчерта, че микропластмасите са особено опасни, тъй като попадат във водите и впоследствие в човешкия организъм чрез храната.



„Всички отпадъци отиват във водите, после навлизат в организма ни, като ядем риба“, посочи той.



Като пример за по-устойчив модел на потребление Николов даде скандинавските държави, където според него използването на пластмасови бутилки за вода вече се възприема негативно от обществото.



Той припомни още, че пластмасовите прибори вече са забранени в България, но въпреки това продължават да се продават и използват.



От Асоциация „Активни потребители“ призовават хората да търсят алтернативи чрез използването на стъкло, метал и други екологични материали.

