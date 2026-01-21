Хърватин е новото попълнение на Черно море Тича

Снимка: Черно море Тича

От Хърватия е новото попълнение на баскетболния Черно море Тича.

"Представяме Иван Карачич – новият ни център от Хърватия!", написаха във фейсбук страницата си от клуба.

29-годишният баскетболист е висок 205 см и пристига във Варна, за да подсили редиците на „моряците“ със своя опит и физическо присъствие, допълват от отбора.

Карачич има солиден международен опит и е готов да се включи веднага в битките на паркета, носейки стабилност, енергия и класа в играта на отбора, завършват от клуба.

