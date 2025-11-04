Хърватин очаква 16 000 евро от Спартак

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

Причината ФИФА да наложи забрана на Спартак Варна да картотекира нови футболисти през следващите три трансферни прозореца, е спечелено дело в Световната футболна централа от Кристиан Илич за 16 000 евро.

Задълженията към хърватския халф са от старото ръководство през сезон 2024/2025.

Новите шефове на Спартак, които бяха избрани на Общото събрание на 6 юли, са предложили споразумение на Илич. Той обаче не го е приел и е осъдил клуба.

Варненци със сигурност ще изплатят въпросната сума през следващите два месеца и забраната ще падне при отваряне на зимния трансферен прозорец.

