Хърватия даде 320 млн. евро за нова военна техника

Хърватия потвърди днес покупката на 18 френски самоходни гаубици "Сезар" за укрепване на артилерията си и се ангажира да модернизира 12-те си изтребителя "Рафал" с помощта на Франция по време на посещението на хърватския министър-председател Андрей Пленкович в Париж, предаде Франс прес.

"Много сме доволни от динамиката в областта на отбраната", заяви хърватският премиер пред медиите след среща с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Правителствата на двете страни подписаха споразумение, потвърждаващо поръчката за 18 самоходни гаубици "Сезар". Хърватското министерство на отбраната обяви в началото на ноември пред АФП тази поръчка на стойност 320 млн. евро.

Придобиването ще бъде реализирано "с помощта на новия европейски инструмент SAFE, предназначен за финансиране на европейската индустриална и технологична база в областта на отбраната", каза Еманюел Макрон.

"Това е красноречива реализация на това, за което се борихме през последните месеци на европейско равнище", добави той по повод усилията за превъоръжаване на стария континент и желанието на Франция то да се основава на европейско военно оборудване.

Освен това беше подписано писмо за намерение "да започнем с нашата подкрепа работа по модернизирането" на 12-те самолета "Рафал" на компанията "Дасо", придобити от Загреб, "до технологичния стандарт, който е в сила в нашите въздушнокосмически сили", каза френският президент.

Двете страни, членки на Европейския съюз и НАТО, най-накрая подписаха тригодишен план за действие за периода 2026-2028 г. за "укрепване" на стратегическото си партньорство, сключено през 2021 г., обяви Макрон, допълва БТА.

Той припомни, че между 2021 и 2024 г. търговският стокообмен между двете държави е нараснал с 40%, а инвестициите на френски компании в Хърватия са се утроили.

