Хърватия го закъса, инфлацията удари тавана за последните 30 месеца

Инфлацията в Хърватия достигна най-високото си равнище за последните две години и половина през април, потвърждавайки първоначалните оценки, съобщава ДПА, позовавайки се на официални данни.

Индексът на потребителските цени се е повишил с 5,8 на сто на годишна база, бележейки сериозен скок спрямо отчетените през март 4,8 на сто. Подобни стойности за последно са били регистрирани през октомври 2023 година.

Основен двигател за ускоряването на инфлацията е поскъпването в транспортния сектор, където на фона на по-високите цени на горивата е отчетена инфлация от 13,1 на сто през април спрямо 7,0 на сто през предходния месец, пише Блиц.

Нагоре вървят и разходите в сектора на жилищните и комуналните услуги, като там годишната инфлация се е увеличила до 12,1 на сто при 11,1 на сто през март.

В същото време се наблюдава успокояване при хранителните стоки и неалкохолните напитки, чието ценово равнище се е забавило до 2,8 на сто спрямо 3,3 на сто месец по-рано.

При облеклото дефлационните процеси продължават да се засилват, като спадът в цените е достигнал 3,1 на сто спрямо отчетеното през март понижение от 2,4 на сто.

На месечна база потребителските цени в Хърватия са отбелязали ръст от 1,6 на сто през април, след като през март повишението беше в рамките на 1,4 на сто.

