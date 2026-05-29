Хърватия ограничава продажбата на алкохол заради проблеми с пияни туристи

Хърватският парламент одобри закон, който дава право на местните власти да забраняват продажбата на алкохол след определен час в опит да се ограничи пиянството на обществени места - проблем, който през последните години се превърна в сериозно предизвикателство за редица туристически дестинации в страната.

Местните медии и социалните мрежи все по-често публикуват кадри на хора, предимно чуждестранни туристи, в тежко алкохолно опиянение, които пият по улиците, уринират на обществени места, вдигат шум и нарушават ежедневието на местните жители, предава БГНЕС.

Всички 117 депутати, присъствали на заседанието на 151-местния парламент, единодушно подкрепиха промените в Закона за търговията. Те позволяват на общините и градовете да ограничават часовете за продажба на алкохол в магазините с цел „защита на общественото здраве, обществения ред, културното наследство и околната среда“. Мярката няма да се прилага за барове, ресторанти и заведения, предаде АФП.

Министърът на туризма Тончи Главина обясни, че целта е да се гарантира по-добро качество на живот за местните жители, „които искат да съжителстват нормално с туризма“. Кметът на Сплит - градът, който най-често попада във фокуса на вниманието заради сцените с пияни туристи - вече обяви, че продажбата на алкохол в магазините ще бъде забранена между 21:00 и 06:00 часа.

Мярката цели да ограничи „пиянството и безредиците“ в обществените пространства, особено в историческия център около двореца на римския император Диоклециан. Други популярни туристически дестинации, сред които остров Хвар и столицата Загреб, също заявиха, че обмислят въвеждането на подобни ограничения.

Туризмът е основен двигател на хърватската икономика и формира около 20% от брутния вътрешен продукт на страната. През миналата година държавата с население от 3,8 милиона души е посрещнала близо 22 милиона туристи, привлечени най-вече от адриатическото крайбрежие и повече от 1000 острова и островчета по него.

