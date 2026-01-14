Хърватия открива директна авиолиния от Сплит до Ню Йорк

снимка: Пиксабей

Хърватия открива директна авиолиния от крайбрежния град Сплит до Ню Йорк, САЩ.

Американският авиопревозвач "Юнайтед еърлайнс" обяви откриването на първата директна линия между Сплит и Ню Йорк днес. Полетите ще се осъществяват от пролетта до началото на септември тази година. Полети ще има три пъти седмично и ще траят по 10 часа, тъй като не се предвиждат спирки по пътя.

Маршрутът ще се изпълнява от "Боинг" 767-300ER, който е първият редовен широкофюзелажен самолет, който пътува от Сплит към някоя отвъдокеанска дестинация. Пътниците ще могат да пътуват с класическата икономична класа, както и с бизнес, премиум плюс и икономичен плюс билет. Най-изгодните билети, с включено отиване и връщане, са за полетите през май и струват малко над 700 евро, а в разгара на сезона цените се качват нагоре, предава БНТ.

Освен до Сплит "Юнайтед еърлайнс" въвежда нови линии и до Бари (Италия), Глазгоу (Шотландия), както и до Сантиаго де Компостела (Испания).

