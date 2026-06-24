Хърватия се справи с Панама за първата си победа на Мондиал 2026

кадър: БНТ

Медалистът от последните две световни първенства по футбол Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026.

В мач от втория кръг в група "L" играчите на старши треньора Златко Далич победиха с 1:0 Панама, с което лишиха противника си от надежди за класиране на 1/16-финалите, предаде БТА.

През първото полувреме на срещата в Торонто не се случи абсолютно нищо интересно, с изключение на един удар на Панама, при който вратарят на Хърватия Доминик Ливакович изби топката в напречната греда.

На почивката Далич реагира и пусна в игра тавана Анте Будимир на мястото на Петър Муса. Нападателят на испанския Осасуна веднага му се отплати за доверието, реализирайки за 1:0 в 54-тата минута. Йосип Станишич се измъкна по дясното крило и центрира остро, а за Будимир не бе проблем да прати с крак топката в опразнената врата.

До края на мача Панама натисна в търсене на изравняването, но това не стана. Северноамериканският представител дори може да бъде щастлив, че не загуби и с повече, тъй като в 57-мата минута Марио Пашалич направи пропуск сам срещу вратата.

С победата си Хърватия събра 3 точки и вече изостава на само една от лидерите в групата Англия и Гана, които са с по 4 след нулево равенство помежду си. Панама е на последното четвърто място без точки и не може да се придвижи по-нагоре от тази позиция.

В последния кръг от групата Хърватия играя с Гана, докато Панама среща Англия.

Резултати и класиране в група "L" на Мондиал 2026:

Англия - Гана 0:0

Панама - Хърватия 0:1

временно класиране:

1. Англия 2 1 1 0 4:2 4 точки

2. Гана 2 1 1 0 1:0 4

3. Хърватия 2 1 0 1 3:4 3

4. Панама 2 0 0 2 0:2 0

Редактор "Екип на Петел",

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