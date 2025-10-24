Хърватия върна задължителната казарма

Пиксабей

Хърватският парламент одобри в петък възстановяването на задължителната военна служба, премахната през 2008 г., с двумесечно обучение за 19-годишни, като част от укрепване на отбранителните способности на страната. Законодателният орган одобри мярката с 84 гласа „за“, 30 въздържали се и 11 „против“, предаде Новини.бг.

Задължителната военна служба ще продължи два месеца, като се очаква първите набори да започнат преди края на годината, а първите новобранци да пристигнат в казармите в Книн, Слунж и Пожега в началото на следващата година, съобщи хърватската информационна агенция Хина.

Всички 18-годишни трябва да се регистрират за военна служба и ще бъдат призовани за военно обучение през календарната година, в която навършват 19 години, след като преминат медицински преглед за установяване на годността им за военна служба.

Тези, които отказват да изпълняват военна служба по религиозни или морални причини, могат да се обявят за отказници от военна служба по съвест и ще завършат тримесечно основно обучение по гражданска защита или четиримесечно в местни подразделения.

Военното обучение ще се заплаща по 1100 евро на месец и ще се зачита за старшинство, докато гражданската служба ще се заплаща по-малко и ще се определя с наредба. Жените не са задължени да изпълняват военна служба, но могат да участват доброволно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!