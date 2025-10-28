Хърватия забранява смартфони и в междучасията

Пекселс

Предстоящите изменения в наредбите предвиждат забраната за използване на мобилни телефони в началните училища в Хърватия да се отнася не само за учебните занятия, но и за междучасията, освен когато телефоните се използват за образователни цели или поради здравословни нужди. В момента училищата са единствените места, където на децата е забранено да използват мобилни телефони, но само по време на час.

Ивана Павич Шиметин, специален съветник на министъра на образованието, посочи, че с измененията в Наредбата за педагогическите мерки, началните училища ще бъдат задължени да забранят използването на телефони дори в междучасията. Тя уточни, че ще се търси различен модел за средните училища, предаде БНР.

Независимият депутат Мария Селак Распудич смята, че използването на мобилни телефони в училищата трябва да бъде регулирано със закон на национално ниво. Тя е внесла изменения в Закона за началното и средното образование, които парламентът ще обсъди в сряда. Предложението, подчерта тя, е получило подкрепата на повече от една пета от народните представители.

„Много държави вече вървят в тази посока и дори са направили крачка напред – в момента в Европейския парламент се водят дискусии за регулиране на използването на социалните мрежи от деца под 13 или 16 години в зависимост от държавата“, отбеляза Селак Распудич.

Ивана Шиметин обърна внимание, че определянето на правила за използването на мобилни телефони не е част от закона, както и други форми на неприемливо поведение на учениците не са регулирани от закона, а от наредба, която определя и как училищата могат да прилагат правилата. Измененията в съответния регламент се подготвят и процедурата за приемането им ще започне от един до два месеца.

