Хърватски град забрани продажбата на алкохол в магазините през нощта

Пиксабей

Хърватският крайбрежен град Макарска забрани продажбата на алкохолни напитки в търговските обекти през нощта, с което градът стана първият в Хърватия, който въвежда подобна мярка, съобщи хърватското издание „Ютарни лист“.

Забраната за продажба на алкохол ще важи на територията на целия град от 21 ч. вечерта до 6 ч. на следващия ден и се отнася до всички магазини и други търговски обекти като пекарни, магазини за тютюн и подобни. Работното време на търговските обекти ще остане непроменено, а забраната не се отнася до ресторантите, предаде БТА.

От община Макарска припомнят, че по време на летните месеци градът, особено в старата си част и на територията на градските плажове, е изправен пред масови събирания на хора на обществени места, които често са придружени от силен шум, неприлично поведение, генериране на голямо количество отпадъци и вандализиране на историческия център. Мярката на общината цели справяне с проблема, който, според тях, е пряко свързан с достъпа на гражданите до алкохол в късните часове на нощта.

„Решението е насочено към установяване на равновесие между качеството на живот на гражданите, икономическия интерес, нуждите на посетителите, както и запазването на културното наследство и идентичност на града, в съответствие с ангажимента на Макарска за развитие, което е устойчиво и в служба на гражданите“, се посочва в съобщение на общината, цитирана от „Ютарни лист“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!