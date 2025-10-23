Хърватското правителство реши: 1050 евро минимална заплата от 2026 година

снимка pexels

Минималната брутна работна заплата за 70 000 работници в Хърватия ще бъде повишена до 1050 евро догодина, потвърди от Брюксел хърватският премиер Андрей Пленкович, цитиран от хърватската държавна телевизия ХРТ, съобщи специално за БТА Диана Гласнова.

Решението е взето, след като работодателите призоваха правителството за отлагане на увеличението на минималната работна заплата в интерес на инвестициите и запазването на работните места.

Правителството ще вземе решение за минималната работна заплата за следващата година още утре. Минималната работна заплата в момента е 970 евро бруто, а синдикатите поискаха тя да бъде увеличена до 1130 евро.

Премиерът Андрей Пленкович заяви, че предложението за заплата е направено след много внимателно обмисляне на няколко предложения. Те са направени от специална комисия, която включва представители на синдикатите, представители на работодателите, професори, и експерти. Правителството и различни министерства правят оценка въз основа на техните предложения.

„Сметнахме за целесъобразно брутната работна заплата да бъде 1050 евро за следващата година. Така че това е сумата, която правителството трябва да приеме. Ние сме, както всяка година, готови да приемем така наречените съпътстващи мерки за подкрепа на онези работодатели, които плащат минималната работна заплата”, каза премиерът Пленкович.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!