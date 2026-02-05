Хасан Адемов: Парламентът трябва да вземе решение за удължаване на настоящия бюджет

кадър бТВ

При очертаващи се парламентарни избори в края на месец април Народното събрание трябва да вземе решение за удължаване на настоящия бюджет. Публичните финанси на държавата трябва да бъдат гарантирани съгласно определения ред в Закона за публичните финанси, каза Хасан Адемов от парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС). Той посочи, че инициативата трябва да дойде от Министерския съвет. Съгласно Закона за публичните финанси те могат да внасят такива проекти, обясни народният представител.

Адемов уточни, че удължителното действие на бюджет 2025 г. е в рамките на три месеца. До края на месец март изтича срокът, в който Народното събрание прие да бъде удължен бюджетът за 2025 г., допълни той.

Не смятам, че такова решение може да бъде отложено, защото от това зависи функционирането на държавата като цяло. Убеден съм, че ще се намери достатъчно солидно мнозинство, което да подкрепи такъв тип решение, допълни той, цитиран от БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!