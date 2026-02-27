Хасан Адемов във Варна: Социалните плащания са гарантирани

Снимки: Булфото

Приетият удължителен бюджет, който вече е внесен в Народното събрание, гарантира всички социални плащания, включително осъвременяването на пенсиите от 1 юли.

Това каза социалният министър Хасан Адемов във Варна, като подчерта, че целта на визитата е да бъдат инструктирани социалните служби преди изборите, предава Радио Варна.

Запазват се и размерите на плащанията по Закона за хората с увреждания, които са обвързани с линията на бедност. От тази година тя е 390 лева, което определя и индексирането на съответните помощи.

В ситуация на повишени цени на електроенергията и водата, при несигурност около доходите, държавата трябва да подкрепи уязвимите групи, подчерта Адемов.

Министърът припомни, че в края на миналата година над 357 000 души, от които и семейства, са получили по 606 лева помощ за отопление. Гарантирани остават и средствата за учениците от първи до четвърти и осми клас – по 150 лева, които ще бъдат изплатени след приключване на втория учебен срок.

Отворен е и Националният план за действие по заетостта, чрез който ще бъдат ангажирани около 1000 безработни. Част от тях ще участват в дейности по почистване на речни корита и превенция на щети от наводнения.

Предвижда се и стартиране на програмата "Заетост без бариери" с бюджет от 41 милиона евро. В рамките на две години се очаква да бъдат наети около 10 000 безработни, като мярката ще подпомага както хората без работа, така и общините при справяне с последиците от природни бедствия.

Един от най-чувствителните въпроси е раздаването на хранителни пакети за най-бедните, финансирани по линия на Европейския социален фонд плюс. Първоначално разпределението е било планирано за след изборите, но е взето решение помощта да бъде предоставена незабавно.

Около 11 основни хранителни продукта ще бъдат раздадени още в началото на следващия месец чрез Български червен кръст.

Гладът не може да бъде съобразен с датата на изборите, каза Адемов.

Министерството е провело срещи с регионалните си структури с ясна инструкция – политическа неутралност и недопускане на участие в схеми за контролиран вот. Министърът подчерта, че социалните служби не трябва да бъдат използвани за партийни цели.

По думите му контролът ще бъде превантивен, а не наказателен.

Конкуренцията между политически пакети и държавната подкрепа не бива да създава условия за нарушаване на изборния процес, категоричен бе социалният министър.

