Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г.

Държавната хазна е загубила близо 580 млн. лв. от недекларирани горива през 2024 г.



Това показва проучване на Центъра за изследване на демокрацията, по поръчка на Българската петролна и газова асоциация.

Това означава, че 12% от горивата са без платени данъци.

За сравнение в Сърбия този процент е 5 на сто.

Изследването показва още, че размерът на щетите от неплатени ДДС и акцизи през последните години се запазва постоянен, предаде БНТ.

"Всички данни показват, че това не може да стане през малките бензиностанции. За да се случва това ви трябва бензиностанции, които правят големи обороти и избягват, има пак данни, как избягват електронните системи с фискална памет на НАП, които работят в реално време.", коментира Тихомир Безлов - гл. експерт в Центъра за изследване на демокрацията.

"Много важна точка в този анализ е, че се констатира, че имаме проблеми по цялата верига от производството до разпространението, което е нормално - когато имаме гориво, което циркулира, то трябва да идва от някъде.", посочи Светослав Бенчев - председател на Българската петролна и газова асоциация.

