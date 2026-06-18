Хегсет: Европейските ни съюзници изложиха синовете и дъщерите на Америка на риск

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Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет обяви преглед в рамките на шест месеца на военното присъствие на САЩ в Европа. „Днес обявявам шестмесечно преразглеждане (...), което ще проучи присъствието на американските сили и тяхното разполагане в Европа“, заяви той по време на среща на министрите на отбраната на НАТО в щабквартирата на Алианса в Брюксел. Същевременно той отправи порой от критики срещу европейските страни, отказали да помогнат на САЩ по време на войната срещу Иран. "Тези съюзници изложиха синовете и дъщерите на Америка, нашите синове и дъщери, на риск, като им отказаха очаквания достъп", каза той. Хегсет добави, че съюзниците в Европа трябва да застанат начело на отбраната на собствения си континент, цитира БТА.

„Това ще бъде истинска преоценка. Тя ще бъде предназначена да гарантира, че НАТО ще се движи бързо и необратимо към Европа, която командва и поема основната отговорност за отбраната на континента“, предупреди той след порой от критики срещу европейските страни, отказали да помогнат на Съединените щати по време на войната срещу Иран. В тази връзка той уточни, че този преглед в крайна сметка би трябвало да позволи на Съединените щати да имат гаранцията, че ще могат да използват базите на Алианса в Европа, когато сметнат това за полезно, пише "Фигаро".

Алиансът трябва да бъде организация, „която се мобилизира, за да гарантира, че нашият достъп, въздушно пространство и прелитания са ясно определени и гарантирани“, подчерта той. Съединените щати остро критикуваха европейските страни, които отказаха да позволят на американските сили да използват бази на НАТО на тяхна територия по време на войната срещу Иран.

Пийт Хегсет заплаши също НАТО с намаляване на американския принос в бюджета му, ако някои страни откажат да изпълнят ангажиментите, поети миналата година на срещата на върха на Алианса в Хага. „Нашият годишен принос към НАТО ще бъде обусловен от това дали другите страни изпълняват целите си за разходи за отбрана. Когато други съюзници не харчат с необходимата бързина, нашият принос ще намалее“, заяви той.

Редактор "Екип на Петел",

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