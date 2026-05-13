Хегсет: Куба е заплаха за националната сигурност на САЩ

Снимка уикипедия, U.S. Department of Defense

Американският военен министър Пийт Хегсет заяви във вторник, че Куба представлява заплаха за националната сигурност на страната му, защото, наред с други причини, руски военни кораби, включително ядрена подводница, многократно са акостирали в пристанища на острова.

По време на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, белязано от предупреждения за предполагаеми руски разузнавателни операции – и предположения, че Китай може да прави същото – с логистична подкрепа от Куба, републиканският конгресмен Марио Диас-Баларт попита Хегсет дали руски военни кораби са използвали кубинска територия.

„Потвърждавам“, отговори Хегсет, който обясни, че Вашингтон отдавна смята за „изключително проблематично“ „чуждестранен противник да използва този тип местоположение“, толкова близо до Съединените щати, цитира Новини.бг.

По-късно Диас-Баларт директно попита ръководителя на Пентагона дали смята кубинското правителство за заплаха за националната сигурност на САЩ, а Хесгсет отговори с „да“ в един от най-трудните реплики по време на изслушването, отбелязва ЕФЕ.

Изслушването се фокусира върху приоритетите на администрацията на президента Доналд Тръмп в областта на отбраната и националната сигурност, но се насочи към въпроси относно нарастващото сътрудничество между Куба, Русия и Китай, както и предполагаемите разузнавателни дейности и чуждестранно военно присъствие на острова, разположен на около 150 километра от бреговете на САЩ.

Преди 15 дни републиканците в Сената отново блокираха инициатива на демократите, която имаше за цел да ограничи военните правомощия на Тръмп срещу Куба.

