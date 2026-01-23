Хекимян: Много от обществените поръчки са обект на съдебни спорове

Снимка Булфото

Премиерът в оставка Росен Желязков и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха документ в Давос, с който България се включва в Съвета за мир в Газа.

Общинският съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян определи последните политически събития като сериозен успех за страната и заяви в предаването "Денят ON AIR", че България вече не е в периферията на международните процеси, а е активен участник в тях.

"В момента сме на масата, на която ще се взимат решенията. Всичко, което се случи днес, е поредният успех за България", заяви общинският съветник от ГЕРБ-СДС.

По думите му проблемът често не е във външните фактори, а във вътрешното отношение и склонността към обезценяване на постигнатото.

"Сами сме тези, които опорочаваме всичко, което се случва", коментира Хекимян пред Bulgaria ON AIR.

Предстои ратификация в Народното събрание

Той подчерта, че страната ни няма да бъде просто изпълнител на чужди решения, а ще има реален глас в процеса.

"Няма да сме тези в периферията, които просто изпълняват решения, а ще участваме във взимането на тези решения", заяви общинският съветник.

Хекимян напомни, че следващата задължителна стъпка е ратификацията от Народното събрание (НС), която е предвидена в закона.

"Предстои ратификацията и това е нещото, което трябва да се случи по закон. Народното събрание трябва да ратифицира този съюз", каза Хекимян.

Кризата с боклука

Втората голяма тема в изказването на Хекимян беше управлението на София и кризата с отпадъците. По думите му кметът Васил Терзиев е превърнал проблема с боклука в символ на своя мандат.

"Думата, с която Терзиев ще бъде запомнен, е "боклук". Конкурентната му дума е "криза", заяви общинският съветник.

Според Хекимян кризата не е възникнала случайно, а е била предвидима, тъй като кметът е бил наясно със сроковете на договорите с почистващите фирми.

"Терзиев много добре знае кога изтичат договорите с фирмите, които чистят града", коментира той.

Обвинения за непрозрачност и скалъпена криза

Хекимян постави под съмнение начина, по който са вземани решенията, свързани с управлението на отпадъците, и обвини кмета в липса на прозрачност.

"Кризата с боклука изглежда скалъпена от Терзиев", заяви Хекимян.

По думите му са правени допълнителни плащания, без да се решава реално проблемът, а гражданите са били подценени.

"Той е плащал на мафията още шест месеца, за да може две трети от София да се управляват от същите тези фирми. Той подценява софиянци", каза общинският съветник.

Хекимян подчерта, че много от обществените поръчки са обект на съдебни спорове и липсва яснота как са договаряни цените.

"Нашите пари се харчат без ясен план", заяви той.

Според него общинските съветници не са били включени в преговорите, а обществото не е получило отговори къде и как са водени разговорите.

"Не покани общински съветници да говорят с него, не разбрахме къде е преговарял и как са се разбирали за цените. Това не е редният начин за управляване на града", коментира Хекимян.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!