Хекимян: Васил Терзиев осъзна, че снегът се топи, но боклукът не

Кадър Нова Нюз

Човек на ГЕРБ засипа с критики столичния градоначалник.

Васил Терзиев осъзна, че снегът се топи, но боклука не се топи. Това заяви пред Нова нюз Антон Хекимян от ГЕРБ-СДС СОС.

Според него управлението на Терзиев е довело до хаос в София.

И смята, че с кризата с боклука кметът на София е искал да се издигне политически, "опитвайки се да се героизира с положителен ПР за борбата му с мафията."

"Терзиев още не е осъзнал, че не управлява собствените си пари, а на софиянци. Ние не знаем какво е подписал Терзиев с анексите към сметопочистването и какво да се очаква."

"Човекът, който започна да говори за "мафия"и че няма да даде на мафията пари за отпадъците, днес даде пари на "мафията". Сега той мафиот ли е", попита Хекимян, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!