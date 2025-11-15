Хекимян: Виждаме реформа на Борис Бонев и Васил Терзиев

Снимка Булфото

Напрежение по оста ГЕРБ - ПП-ДБ.

Това е реформата на Борис Бонев и на Васил Терзиев. Така председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян коментира поскъпването и разширяването на зоните за платено паркиране в София.

В ефира на "Опорни хора" той заяви: "В СОС сме в ситуация, в която, каквото и да се случи, ако случайно не срещне подкрепа, ние сме обвинявани в какво ли не. "Виждате, че Васил Терзиев се обяснява за всяко свое несполучливо решение или управленски провал - било то с "мафията", когато говорим за боклука, или с "лошия" общински съвет", посочи още общинският съветник пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос защо групата му в СОС е подкрепила доклада, Хекимян отговори: "Нашата подкрепа е обвързана с очаквания. Неща, които ние ще изискваме за хората. Всеки път, когато са се събирали пари от "синя" или "зелена" зона, независимо дали се е разширявала, тези пари са се насочвали към облагородяване на кварталите, към заличаване на калните точки - т.нар. "пространства", където в градинките спират автомобили и съсипват и екологията - чистотата на въздуха, но и пространствата, в които живеят хората около блоковете, и преди всичко - строителството на паркинги".

"Нещо, което ние започнахме - знаете за паркинга в жк. "Надежда", знаете за паркинга на "Сливница", има и още много други паркинги, които бяха заложени като публично-частно партньорство. Тези политики трябва да продължат", категоричен беше той.

Столичният общински съвет увеличава цените на паркирането в София от 5 януари 2026 г.

Според Хекимян Столичната община и Общинският съвет са "заложник на едно непрестанно оплакване, че някой пречи на Васил Терзиев". "Ето, не му пречим, никой с нищо не му пречи... Ние сме били гласът на разума в тези преговори, защото тази реформа на Васил Терзиев и Борис Бонев щеше да е екстремизъм и още по-голямо наказание за хората" , подчерта общинският съветник, пише novini.bg.

