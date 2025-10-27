реклама

Хеликоптер и изтребител на ВМС на САЩ се разбиха в Южнокитайско море

27.10.2025 / 07:53 1

Пиксабей

Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Хеликоптер „MH-60R Sea Hawk“, който е извършвал рутинни операции от самолетоносача на САЩ „Нимиц“, се е разбил първо в морето, според съобщение на американския Тихоокеански флот. Трима души, които са били в машината, са спасени.

Половин част след това изтребител „Boeing F/A-18F Super Hornet“ се е разбил също в морето, докато извършвал рутинни операции от същия самолетоносач. Двамата души на борда му също са били спасени.

Загубите на двата летателни апарата стават в момент, в който президентът на САЩ Доналд Тръмп е на обиколка в Азия, която е първата по време на втория му мандат.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 37 минути)
Рейтинг: 523323 | Одобрение: 97098
Супер Хорнета е струвал $66 мил, а чопъра - $34 мил....Ще има и допълнителни разходи....Разследването е започнало и има три версии засега....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама