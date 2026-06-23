Хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ се разби в Аляска

Снимка уикипедия, Sgt. Kyle J. Cosner, USASOC PAO

Страшен инцидент с американски хеликоптер.

Четиримата членове на екипажа на хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ се разминаха с леки наранявания, след като машината се разби по време на тренировъчна мисия в североизточната част на американския щат Аляска, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Хеликоптерът МН-60 "Джейхок" се разби на няколко километра от Ситка в слабонаселен район, близо до Харбър Маунтин.

Спасителите са пристигнали на мястото в 11:00 ч. сутринта местно време (22:00 ч. снощи бълг. вр.) , близо един час след катастрофата, и са евакуирали всичките членове на екипажа в медицинския център "Еджкъмб", се казва в изявление на Бреговата охрана на САЩ, съобщи БТА.

"Изпитахме безкрайно облекчение, че хората от нашия екипаж са оцелели, като при това са само с леки травми", каза в изявление контраадмирал Боб Литъл, командир на Арктическото подразделение на Бреговата охрана на САЩ.

Редактор "Екип на Петел",

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