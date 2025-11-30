Хеликоптер на ВВС на Шри Ланка се разби по време на спасителна мисия
Хеликоптер на ВВС на Шри Ланка се разби по време на спасителна операция на остров, засегнат от тропическата буря "Дитва", предавa Newswire.
Катастрофата е станала, докато хеликоптерът, който е доставял помощи и е евакуирал хора от наводнени райони, е бил на рутинна мисия, посочва Фокус. Пилотът е откаран в болница с наранявания, където по-късно е починал. Четирима души, които са били на борда по време на катастрофата, са ранени.
Мощният тропически циклон "Дитва" причини наводнения и разрушения в цяла Шри Ланка. Властите обявиха по-рано извънредно положение. Според Центъра за управление на бедствията на Шри Ланка, най-малко 334 души са загиналите заради бедствието.
