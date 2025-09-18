Хеликоптер на армията на САЩ се разби близо до военна база във Вашингтон

Пиксабей

Хеликоптер на американската армия се е разбил близо до военна база в щата Вашингтон в сряда вечерта. Това съобщи представител на американската армия в изявление за Си Ен Ен.

„Съвместната база Луис-Маккорд потвърждава, че хеликоптер се е разбил вечерта на 17 септември в район близо до базата“, пише в изявлението на официалния представител.

„Инцидентът е станал около 21:00 часа местно време.“

Представителят не посочи дали има жертви. Той добави, че инцидентът все още е в процес на развитие и към момента няма допълнителна информация.

Съвместната база Луис-Маккорд се намира в окръг Пиърс, щата Вашингтон, предаде Нова телевизия.

В изявление в социалните мрежи рано сутринта в четвъртък, Шерифската служба на окръг Търстън съобщи, че заместник-шерифи от съседния окръг са били изпратени по сигнал за възможна катастрофа на хеликоптер в района на Съмит Лейк. Заместник-шерифите са открили място, на което се смята, че е станал инцидентът.

Съмит Лейк се намира западно от базата.

„Бяхме уведомени, че военните са загубили контакт с хеликоптер в района и работим в тясно сътрудничество със Съвместната база Луис-Маккорд, за да осигурим необходимите ресурси за съдействие“, се допълва в съобщението.

