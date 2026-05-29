Хеликоптер на сръбското вътрешно министерство се разби при учебен полет

Пиксабей

Хеликоптер на сръбското Министерство на вътрешните работи се разби по време на учебен полет преди няколко дни, а двама пилоти са ранени, съобщи директорът на сръбската полиция Драган Василевич, предават местните медии.

Василевич, който участва в заседанието на парламентарната комисия по отбрана и вътрешни работи на сръбския парламент днес, каза, че хеликоптерът е паднал от ниска височина, а пилотите са по домовете си и не се лекуват в болница, тъй като нараняванията им са леки, предава БТА.

Василевич каза още, че се води разследване, за да бъде установена причината за инцидента, като се предполага, че е възникнал технически проблем.

Преди това, по време на заседанието на комиисията Здравко Понош, лидерът на партията „Сърбия център“ (SRCE), попита дали е вярно, че хеликоптерът „Газела“, използван от Специалната антитерористична полиция (SAJ), се е разбил на 26 май.

Според твърденията на Понош, щетите се равняват на 450 000 евро.

