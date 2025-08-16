Хеликоптер помага за гасенето на пожара край Българово
Снимка: Министерство на отбраната
Хеликоптер пристигна на място за гасенето на пожара, обхванал местността Лозницата край Българово, видя репортер на БТА. В района са изгорели къщи – обитаеми и необитаеми, казаха собственици на имоти в района.
Изпепелени са десетки дворни места, селскостопански постройки и земеделска продукция.
В района все още има множество противопожарни екипи, които се борят с пламъците на няколко фронта. Единият, от които е в близост до Българово.
Кметът на Бургас Димитър Николов съобщи за БТА, че има обгазени и евакуирани хора в град Българово. Той добави, че силният вятър затруднява противопожарните екипи.
Към момента огънят е обхванал смесена гора в близост до вилната зона в местността Лозницата и град Българово.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!