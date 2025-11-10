Хеликоптер с двама италиански бизнесмени се разби в Италия

Снимка: Пиксабей

Двама италиански бизнесмени може да са загинали в резултат на катастрофа на частен хеликоптер, чиито останки бяха открити в понеделник, 10 ноември, на границата на италианските региони Марке и Тоскана, съобщава ANSA, цитирана от Фокус.

77-годишният Марио Пагличи, известен бижутер от Арецо, и 67-годишният Фулвио Казини от Синалунга, преди самолетната катастрофа в неделя, 9 ноември, са изпратили сигнал за повреда на двигателя. Пилотът е загинал на място. Продължават издирванията на двамата души, които са били на борда.

Те са летели от Венеция до Арецо.

Останките на хеликоптера са открити в гориста местност близо до езерото Монтедоло в провинция Арецо.

