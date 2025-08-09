Хеликоптер се включи в борбата с пожара в Сунгурларе, чака се втори

снимка: МС, архив

Хеликоптер се включи в гасенето на пожара край Сунгурларе. На мястото се чака и втори, предава бТВ.

Огънят е пламнал вчера и вече е обхванал над 5000 декара площ. Запалила се е гориста местност, но към момента горят гори, ниви и лозови масиви. Евакуирани са 40 души, настанени в дома за възрастни с увреждания в с. Славянци. Все още няма опасност за жителите на с. Славянци, но ситуацията е динамична и се наблюдава.

Кметът на Сунгурларе е свикал кризисен щаб и се взимат решения,спрямо динамиката и обстановката и посоката на вятъра. В момента огънят е между двата завода и има опасност за Винекс Славянци.

Пожарът е тръгнал към 11 часа вчера от с. Балабанчево, отклонен е през с.Бероново, Сунгурларе, с.Скала и в момента в с.Славянци. В момента има 9 противопожарни екипа на място. Включват се и доброволци в борбата с огъня.

